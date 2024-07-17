Варвара о Пугачевой: Примадонна лучше чувствовала бы себя на Родине

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Певица Варвара: Пугачева покинула Россию под влиянием Максима Галкина*

1:01
Шоу-бизнес

После начала СВО шоумен Максим Галкин* уехал из России в Израиль. За ним последовала его супруга Алла Пугачева, которая долгое время не высказывалась относительно политической ситуации в стране.

Певица Варвара: Пугачева покинула Россию под влиянием Максима Галкина*
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аллы Пугачевой @alla_orfey

Певица Варвара считает, что Примадонна покинула Родину под влиянием мужа. Варвара высоко оценивает творчество Пугачевой и называет её песни гениальными. Множество россиян выросли на творчестве Примадонны, поэтому певица сожалеет, что исполнительница хита "Миллион алых роз" покинула страну. По мнению Варвары, Пугачевой было бы хорошо на Родине, где её слова и поддержка могли бы пригодиться.

Певица считает, что Пугачева не очень хорошо себя чувствует вдали от России и что её запутал молодой муж. В целом Варвара убеждена, что Алла Борисовна любит Россию и помнит ту любовь, которую ей дарили зрители.

*признан иноагентом на территории РФ

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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