Кризис в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: правда за ширмой социальных сетей

Развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: слухи и реальность

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Можно ли сказать, что развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уже на пороге? Пока звезды публикуют яркие фотографии всего семейства, наряжаются в одном стиле и демонстрируют широкие улыбки, те, кто знает их лично, говорят, что семья у певицы и юмориста не такая уж идеальная, какой выглядит через призму социальных сетей. Бывшая соседка вокалистки Лидия Панкрухина узнала от её племянника, что мужчина и женщина больше живут как знакомые, нежели как муж и жена.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аллы Пугачевой @alla_orfey

Слухи о близком разводе начались после эмиграции звёзд. Когда они жили в России, никто из близких не говорил о подобных проблемах. Можно ли считать, что отсутствие тепла в семье и переезд связаны или это просто совпадение? Возможно, кризисная ситуация пройдет, и со временем у пары всё наладится.

*признан иностранным агентом на территории России