Кризис в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: правда за ширмой социальных сетей

Можно ли сказать, что развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уже на пороге? Пока звезды публикуют яркие фотографии всего семейства, наряжаются в одном стиле и демонстрируют широкие улыбки, те, кто знает их лично, говорят, что семья у певицы и юмориста не такая уж идеальная, какой выглядит через призму социальных сетей. Бывшая соседка вокалистки Лидия Панкрухина узнала от её племянника, что мужчина и женщина больше живут как знакомые, нежели как муж и жена.
Слухи о близком разводе начались после эмиграции звёзд. Когда они жили в России, никто из близких не говорил о подобных проблемах. Можно ли считать, что отсутствие тепла в семье и переезд связаны или это просто совпадение? Возможно, кризисная ситуация пройдет, и со временем у пары всё наладится.
*признан иностранным агентом на территории России
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.