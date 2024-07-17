Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу
Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году
Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок
Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России
Американец Киттс, которого отстранили за допинг, выступит на Олимпиаде
Названы причины, почему фруктовые соки хуже фруктов
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Анастасия Решетова рассказала, как любит её четырёхлетний сын Ратмир от рэпера Тимати

Анастасия Решетова показала сына Ратмира от рэпера Тимати

0:52
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова опубликовала фото сына Ратмира от рэпера Тимати и рассказала, что всё остальное не имеет для неё никакого значения.

Анастасия Решетова показала сына Ратмира от рэпера Тимати
Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova by Инстаграм Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Анастасия Решетова разместила в "Инстаграме"* фото с сыном Ратмиром.

"Мама, я тебя люблю просто ужаааас как! Ну невозможно так кого-то любить!" — процитировала Решетова слова четырёхлетнего наследника.

Она отметила, что всё остальное для неё неважно. 

Ранее сообщалось, что певица Алсу раньше обменивалась любезностями с Анастасией Решетовой в социальных сетях. Исполнительница хита "Зимний сон" публично поздравляла с днём рождения сына модели от рэпера Тимати.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников