Анастасия Решетова рассказала, как любит её четырёхлетний сын Ратмир от рэпера Тимати

Модель Анастасия Решетова опубликовала фото сына Ратмира от рэпера Тимати и рассказала, что всё остальное не имеет для неё никакого значения.
Анастасия Решетова разместила в "Инстаграме"* фото с сыном Ратмиром.
"Мама, я тебя люблю просто ужаааас как! Ну невозможно так кого-то любить!" — процитировала Решетова слова четырёхлетнего наследника.
Она отметила, что всё остальное для неё неважно.
Ранее сообщалось, что певица Алсу раньше обменивалась любезностями с Анастасией Решетовой в социальных сетях. Исполнительница хита "Зимний сон" публично поздравляла с днём рождения сына модели от рэпера Тимати.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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