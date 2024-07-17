Анастасия Решетова рассказала, как любит её четырёхлетний сын Ратмир от рэпера Тимати

Анастасия Решетова показала сына Ратмира от рэпера Тимати

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова опубликовала фото сына Ратмира от рэпера Тимати и рассказала, что всё остальное не имеет для неё никакого значения.

Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova by Инстаграм Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Анастасия Решетова разместила в "Инстаграме"* фото с сыном Ратмиром.

"Мама, я тебя люблю просто ужаааас как! Ну невозможно так кого-то любить!" — процитировала Решетова слова четырёхлетнего наследника.

Она отметила, что всё остальное для неё неважно.

Ранее сообщалось, что певица Алсу раньше обменивалась любезностями с Анастасией Решетовой в социальных сетях. Исполнительница хита "Зимний сон" публично поздравляла с днём рождения сына модели от рэпера Тимати.

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