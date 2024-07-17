Юрий Лоза объяснил, что стало бы с Россией, если бы царскую семью не расстреляли

Юрий Лоза высказался о расстреле царской семьи

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказался о трагической страничке истории нашей страны в сто шестую годовщину расстрела императора Николая II и его семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Лоза отметил, что современные историки считают, что расстрел императорской семьи был одобрен Советом Народных Комиссаров и ВЦИК.

Автор и исполнитель хита "Плот" признался, что доверяет источникам, которые говорят о том, что Николай II был очень хорошим правителем.

"И если бы не все эти ненужные революции, приведшие в конечном итоге к расстрелу царской семьи, вполне возможно, что именно Россия сегодня диктовала всему миру — что следует делать и куда идти", — выразил своё мнение артист в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли письмо родственника Николая II, в котором говорится об убийстве представителей императорской фамилии.