Владимир Пресняков обратился к Агутину в день его рождения: "Каждый раз смеёмся до слёз"

Владимир Пресняков поздравил Леонида Агутина с днём рождения

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков рассказал о своей крепкой дружбе с Леонидом Агутиным, который отметил свой 56-й день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с Леонидом Агутиным. На снимке музыканты вместе выступают на сцене.

"Лёнька, мой любимый друг! Очень ценю, что уже столько лет мы вместе и каждый раз смеёмся до слёз при каждой встрече", — написал Пресняков под фотографией.

Коллега пожелал Агутину не унывать, заниматься творчеством, быть счастливым и здоровым.

Ранее Леонид Агутин подбодрил сам себя в день своего рождения.

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