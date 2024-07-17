Владимир Пресняков обратился к Агутину в день его рождения: "Каждый раз смеёмся до слёз"

Певец Владимир Пресняков рассказал о своей крепкой дружбе с Леонидом Агутиным, который отметил свой 56-й день рождения.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с Леонидом Агутиным. На снимке музыканты вместе выступают на сцене.
"Лёнька, мой любимый друг! Очень ценю, что уже столько лет мы вместе и каждый раз смеёмся до слёз при каждой встрече", — написал Пресняков под фотографией.
Коллега пожелал Агутину не унывать, заниматься творчеством, быть счастливым и здоровым.
Ранее Леонид Агутин подбодрил сам себя в день своего рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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