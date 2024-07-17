Елена Малышева показала, как её внучка Анечка ведёт диалог с искусственным интеллектом

Телеведущая Елена Малышева показала забавные кадры с внучкой, которая пообщалась с умной колонкой.
Елена Малышева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её маленькая внучка Анечка беседует с искусственным интеллектом.
Девочка пыталась заставить "Марусю" поиграть с ней в какую-либо игру. Разговор малышки с голосовым помощником, однако, зашёл в тупик.
"Это моя внучка Анечка. Беседует с Марусей. Мой муж сказал, что это метафорическое видео, которое может быть началом фильма об искусственном интеллекте", — написала ведущая шоу "Жить здорово" в своём микроблоге.
Звезда ТВ отметила, что этому поколению, возможно, придётся жить в мире искусственного интеллекта.
Ранее актёр Станислав Садальский оценил особняк Елены Малышевой в США.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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