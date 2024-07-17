Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экзотические фрукты помогают в уходе за кожей: маски и пилинги
Лопес и Аффлек не стали праздновать важную для их отношений дату
Обновления Windows 11: улучшения меню «Пуск» и новые функции
Пострадавшие в аварии с автобусом на Алтае требуют компенсации
Колин Фёрт присоединился к касту сериала о юном Шерлоке Холмсе
Как спасти вчерашние макароны и сделать их вкуснее
Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту
С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты
Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ
Елена Малышева показала, как её внучка Анечка ведёт диалог с искусственным интеллектом

Елена Малышева показала забавную внучку Анечку

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева показала забавные кадры с внучкой, которая пообщалась с умной колонкой.

Елена Малышева показала забавную внучку Анечку
Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman

Елена Малышева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её маленькая внучка Анечка беседует с искусственным интеллектом.

Девочка пыталась заставить "Марусю" поиграть с ней в какую-либо игру. Разговор малышки с голосовым помощником, однако, зашёл в тупик.

"Это моя внучка Анечка. Беседует с Марусей. Мой муж сказал, что это метафорическое видео, которое может быть началом фильма об искусственном интеллекте", — написала ведущая шоу "Жить здорово" в своём микроблоге.

Звезда ТВ отметила, что этому поколению, возможно, придётся жить в мире искусственного интеллекта.

Ранее актёр Станислав Садальский оценил особняк Елены Малышевой в США.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
Елена Малышева показала забавную внучку Анечку
Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту
С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты
Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ
Житель Нью-Йорка побил рекорд, поймав древнюю щуку
Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля
В PS Store началась летняя распродажа
Яна Поплавская прокомментировала возможный запрет турецких сериалов в РФ
Как сохранить блонд в идеальном состоянии летом
В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона "Тайн следствия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников