Ольга Бузова стала свидетельницей редкого природного явления: "Чудеса случаются"

Ольга Бузова увидела необычное природное явление: радуга вокруг солнца

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Снимающая новое шоу в Латинской Америке Ольга Бузова рассказала, что ей довелось увидеть сказочное по красоте природное явление.

Фото: @byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале кадры с редким природным явлением под названием "Гало". Оно представляет собой оптическое явление, создаваемое светом от Солнца или Луны. Свет взаимодействует с кристаллами льда в воздухе и образует цветные или белые кольца в небе.

Звезда "Дома-2" назвала это радугой вокруг солнца и отметила, что уже второй раз наблюдает подобное явление.

"Чудеса случаются, когда ты в них веришь", — подписала кадры Ольга.

Ранее Ольгу Бузову в Латинской Америке одолели блохи. Звезда пожаловалась на кровососущих насекомых.