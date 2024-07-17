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Ольга Бузова стала свидетельницей редкого природного явления: "Чудеса случаются"

Ольга Бузова увидела необычное природное явление: радуга вокруг солнца

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Шоу-бизнес

Снимающая новое шоу в Латинской Америке Ольга Бузова рассказала, что ей довелось увидеть сказочное по красоте природное явление.

Ольга Бузова увидела необычное природное явление: радуга вокруг солнца
Фото: @byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале кадры с редким природным явлением под названием "Гало". Оно представляет собой оптическое явление, создаваемое светом от Солнца или Луны. Свет взаимодействует с кристаллами льда в воздухе и образует цветные или белые кольца в небе.

Звезда "Дома-2" назвала это радугой вокруг солнца и отметила, что уже второй раз наблюдает подобное явление.

"Чудеса случаются, когда ты в них веришь", — подписала кадры Ольга.

Ранее Ольгу Бузову в Латинской Америке одолели блохи. Звезда пожаловалась на кровососущих насекомых.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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