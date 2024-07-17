Ольга Бузова стала свидетельницей редкого природного явления: "Чудеса случаются"

Снимающая новое шоу в Латинской Америке Ольга Бузова рассказала, что ей довелось увидеть сказочное по красоте природное явление.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале кадры с редким природным явлением под названием "Гало". Оно представляет собой оптическое явление, создаваемое светом от Солнца или Луны. Свет взаимодействует с кристаллами льда в воздухе и образует цветные или белые кольца в небе.
Звезда "Дома-2" назвала это радугой вокруг солнца и отметила, что уже второй раз наблюдает подобное явление.
"Чудеса случаются, когда ты в них веришь", — подписала кадры Ольга.
Ранее Ольгу Бузову в Латинской Америке одолели блохи. Звезда пожаловалась на кровососущих насекомых.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.