Жена Евгения Петросяна рассказала о своих планах на новое путешествие за рубеж

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему выбрала для себя круиз, а не какой-либо другой вид отдыха.
Татьяна Брухунова подвела итог своего путешествия по рекам России. Она вспомнила, что артистократия в нашей стране в прошлые века неизменно выбирала для себя круизы, чтобы походить в модных "туалетах" по палубе.
"Круиз — это не поездка на море, не выходные в походе. Нет. Круиз — это благородный, чинный, размеренный отдых", — написала супруга Петросяна в "Инстаграме"*.
Татьяна рассказала, что её любимым фильмом является "Смерть на Ниле", где хорошо передан дух роскоши и благородства. Она призналась, что собирается совершить круиз по Нилу, а пока набирается вдохновения в речном путешествии по России.
Ранее жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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