Жена Евгения Петросяна рассказала о своих планах на новое путешествие за рубеж

Татьяна Брухунова о своём отдыхе: "Это не поездка на море"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему выбрала для себя круиз, а не какой-либо другой вид отдыха.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова подвела итог своего путешествия по рекам России. Она вспомнила, что артистократия в нашей стране в прошлые века неизменно выбирала для себя круизы, чтобы походить в модных "туалетах" по палубе.

"Круиз — это не поездка на море, не выходные в походе. Нет. Круиз — это благородный, чинный, размеренный отдых", — написала супруга Петросяна в "Инстаграме"*.

Татьяна рассказала, что её любимым фильмом является "Смерть на Ниле", где хорошо передан дух роскоши и благородства. Она призналась, что собирается совершить круиз по Нилу, а пока набирается вдохновения в речном путешествии по России.

Ранее жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги.

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