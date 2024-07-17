Игорь Сивов мог столкнуться с запретом на выезд из-за бракоразводного процесса с Нюшей"

Мужа Нюши не пустили на самолет: юрист раскрывает возможные причины

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мужа певицы Нюши, бизнесмена Игоря Сивова, могли не пустить на самолет не только из-за проблемы с визой, заявил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. По словам эксперта, ограничение на выезд может быть связано с бракоразводным процессом. Судебный запрет накладывается, когда речь идет об опеке над детьми или выплате алиментов.

Фото: Инстаграм Нюши

На первый взгляд причиной отказа в посадке на рейс стала проблема с визой бизнесмена Игоря Сивова, мужа певицы Нюши, но давайте представим абсолютно реальный сценарий, в котором ограничение на выезд было бы связано с текущим бракоразводным процессом. В этом случае господин Сивов, находясь в процессе развода с Нюшей, вполне мог столкнуться с неожиданным препятствием при попытке вылететь в Европу из-за судебного запрета на выезд.

Такая ситуация подняла ряд важных правовых вопросов, касающихся свободы передвижения граждан и ее ограничений в контексте семейных споров, — сказал юрист. По словам Русяева, у Сивова могло быть судебное решение об ограничении выезда в связи с неисполнением обязательств по воспитанию детей или выплате алиментов. Юрист допустил, что есть временный запрет, наложенный судом в рамках рассмотрения спора об определении места жительства детей или порядка общения с ними.

Однако бизнесмен мог бы обжаловать такое решение, попытаться урегулировать спорные вопросы с бывшей супругой через мирное соглашение или выполнить все обязательства, которые стали причиной ограничения выезда.