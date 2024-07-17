Трогательный момент: SHAMAN и Елена Мартынова танцуют на концерте Григория Лепса

SHAMAN и его жена Елена Мартынова впервые за долгое время появились вместе на публике

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые за долгое время появился на публике с женой Еленой Мартыновой. По данным журналистов, артист посетил концерт своего коллеги Григория Лепса. Папарацци засняли момент, как SHAMAN с супругой танцуют медленный танец под песню "Рюмка водки на столе". Артист нежно обнимал и целовал супругу, и они не обращали ни на кого внимания, полностью сосредоточившись друг на друге.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

Журналисты также заметили, что супруги мило общались за столиком. Заметив камеры, SHAMAN скромно улыбнулся. Пользователи сети отметили, что пара выглядит очень красивой и приятно на них смотреть. Некоторые также подчеркнули, что супруги выбрали стильные наряды в черном цвете для мероприятия.

SHAMAN и Мартынова поженились в 2017 году. Елена работает медиаменеджером и старше певца на 14 лет. Артист неоднократно подчеркивал, что разница в возрасте для него не имеет значения.