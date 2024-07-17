Трогательный момент: SHAMAN и Елена Мартынова танцуют на концерте Григория Лепса

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые за долгое время появился на публике с женой Еленой Мартыновой. По данным журналистов, артист посетил концерт своего коллеги Григория Лепса. Папарацци засняли момент, как SHAMAN с супругой танцуют медленный танец под песню "Рюмка водки на столе". Артист нежно обнимал и целовал супругу, и они не обращали ни на кого внимания, полностью сосредоточившись друг на друге.
Журналисты также заметили, что супруги мило общались за столиком. Заметив камеры, SHAMAN скромно улыбнулся. Пользователи сети отметили, что пара выглядит очень красивой и приятно на них смотреть. Некоторые также подчеркнули, что супруги выбрали стильные наряды в черном цвете для мероприятия.
SHAMAN и Мартынова поженились в 2017 году. Елена работает медиаменеджером и старше певца на 14 лет. Артист неоднократно подчеркивал, что разница в возрасте для него не имеет значения.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.