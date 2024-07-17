Наоми Кэмпбелл в окружении звезд: супермодель отдыхает на Ибице с Эйсой Гонсалес и Мишель Родригес

Наоми Кэмпбелл наслаждается отдыхом на Ибице с подругами

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице, сообщает Daily Mail. 54-летняя манекенщица проводила время на яхте вместе с актрисами Эйсой Гонсалес и Мишель Родригес. На фотографиях видно, что знаменитость наслаждалась солнечными днями на борту роскошного судна, одетая в солнцезащитные очки и бежевое бикини. Кэмпбелл также выбрала стильные украшения и головной убор, дополняющие её образ.

Фото: openverse.org by Renan Katayama, CC BY-SA 2.0

Снимки, сделанные папарацци, демонстрируют, как Кэмпбелл и её подруги наслаждаются отдыхом на яхте, купаются и загорают, обсуждая последние новости и события. Манекенщица выглядела расслабленной и счастливой, проводя время с близкими друзьями.

Стоит отметить, что в июне пользователи сети заподозрили Кэмпбелл в пластической операции, обратив внимание на её внешний вид во время посещения модного показа Chanel в Париже. В социальных сетях разгорелись дискуссии по поводу изменений во внешности супермодели, хотя сама Кэмпбелл никак не комментировала эти предположения.