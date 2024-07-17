Сергей Бурунов объяснил, как ему удалось постройнеть в короткие сроки: похудеете сразу

Сергей Бурунов раскрыл секрет быстрого похудения

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бурунов, который заметно похудел в последнее время, назвал радикальный способ избавления от лишнего веса.

Фото: https://vk.com/sergeyburunovofficial by ВК-аккаунт Сергея Бурунова is licensed under public doman

Сергей Бурунов в шоу Василия Вакуленко (рэпера Басты) "Вопрос ребром" ответил на вопрос о том, как ему удалось похудеть.

Звезда сериала "Полицейский с рублёвки" объяснил, что самым эффективным способом стать стройнее является отказ от пищи. Кротко он охарактеризовал этот способ словами "не жрать".

Актёр отметил, что не лишним будет также ходить в спортивный зал, однако, по его признанию, он ленится это делать.

"Радикальная мера — найти себе какие-либо абьюзивные отношения. Тогда похудеете сразу", — заверил звезда театра и кино.

Ранее певец Митя Фомин поделился рецептом полезного завтрака, который помогает ему сохранять красивый пресс.