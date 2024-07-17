Сергей Бурунов объяснил, как ему удалось постройнеть в короткие сроки: похудеете сразу

Актёр Сергей Бурунов, который заметно похудел в последнее время, назвал радикальный способ избавления от лишнего веса.
Сергей Бурунов в шоу Василия Вакуленко (рэпера Басты) "Вопрос ребром" ответил на вопрос о том, как ему удалось похудеть.
Звезда сериала "Полицейский с рублёвки" объяснил, что самым эффективным способом стать стройнее является отказ от пищи. Кротко он охарактеризовал этот способ словами "не жрать".
Актёр отметил, что не лишним будет также ходить в спортивный зал, однако, по его признанию, он ленится это делать.
"Радикальная мера — найти себе какие-либо абьюзивные отношения. Тогда похудеете сразу", — заверил звезда театра и кино.
Ранее певец Митя Фомин поделился рецептом полезного завтрака, который помогает ему сохранять красивый пресс.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.