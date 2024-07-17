Певица Женя Малахова рассекретила необычное имя новорождённой малышки

Экс-солистка группы "Рефлекс" Женя Малахова не стало скрывать, какое имя выбрала для маленькой дочки.
Певица Женя Малахова не стала интриговать публику, и вместе с полом ребёнка поклонники звезды узнали необычное имя новорождённой девочки.
Актриса прибыла домой и устроила небольшое торжество в честь дня рождения малышки. Имя ребёнку певица выбирала вместе с мужем.
В розовых и прозрачных шариках можно было разглядеть редкое имя Павла.
Ранее актриса Женя Малахова в "Инстаграме"* сообщила, что стала мамой во второй раз.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.