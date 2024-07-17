Певица Женя Малахова рассекретила необычное имя новорождённой малышки

Певица Женя Малахова раскрыла имя новорождённой дочки

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Рефлекс" Женя Малахова не стало скрывать, какое имя выбрала для маленькой дочки.

Фото: https://vk.com/jennifer_m by ВК-аккаунт Жени Малаховой is licensed under public doman

Певица Женя Малахова не стала интриговать публику, и вместе с полом ребёнка поклонники звезды узнали необычное имя новорождённой девочки.

Актриса прибыла домой и устроила небольшое торжество в честь дня рождения малышки. Имя ребёнку певица выбирала вместе с мужем.

В розовых и прозрачных шариках можно было разглядеть редкое имя Павла.

Ранее актриса Женя Малахова в "Инстаграме"* сообщила, что стала мамой во второй раз.

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