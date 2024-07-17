Ксения Бородина оправдалась за устроенный скандал в аэропорту

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина прокомментировала инцидент в турецком аэропорту, где телеведущая поругалась с пассажирами.
Ксения Бородина объяснила, что произошло в турецком аэропорту. Вывело из себя звезду то, что некий неизвестный мужчина оттолкнул Ксению. Он оказался охранником какой-тот состоятельной дамы.
Бородина без стеснений и цензуры поставила на место обидчика.
"А как бы вы поступили на моем месте, когда чужой мужик вас отпихивает?" — высказалась знаменитость.
Ксения отметила, что сама пользуется услугами охраны на публичных мероприятиях, но не строит из себя звезду.
"Никакой мужик меня не тронет, просто не имеет на это права! У нас пресса готова оправдать любое быдло!" — выразила своё негодование Бородина.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина вышла из себя, когда её стали выталкивать из очереди в аэропорту.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.