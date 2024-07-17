Ксения Бородина оправдалась за устроенный скандал в аэропорту

Ксения Бородина объяснила свою вспышку гнева в аэропорту

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина прокомментировала инцидент в турецком аэропорту, где телеведущая поругалась с пассажирами.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина объяснила, что произошло в турецком аэропорту. Вывело из себя звезду то, что некий неизвестный мужчина оттолкнул Ксению. Он оказался охранником какой-тот состоятельной дамы.

Бородина без стеснений и цензуры поставила на место обидчика.

"А как бы вы поступили на моем месте, когда чужой мужик вас отпихивает?" — высказалась знаменитость.

Ксения отметила, что сама пользуется услугами охраны на публичных мероприятиях, но не строит из себя звезду.

"Никакой мужик меня не тронет, просто не имеет на это права! У нас пресса готова оправдать любое быдло!" — выразила своё негодование Бородина.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина вышла из себя, когда её стали выталкивать из очереди в аэропорту.