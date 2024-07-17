Ксения Собчак дала совет Алле Пугачёвой: необходимо становиться самостоятельной

Ксения Собчак оценила стиль Аллы Пугачёвой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

За свою долгую карьеру Алла Пугачёва проявила себя в разных образах, но ее главным стилевым элементом всегда были балахоны, которые она носила и на сцене, и в повседневной жизни.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Известные модельеры, такие как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, создавали наряды для Примадонны. В 2015 году личный стилист Алишер кардинально изменил ее стиль, сделав его более современным, однако Пугачёва больше не решалась на смелые эксперименты.

В новом выпуске "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак пообщалась со стилистами и примерила множество образов. Она предположила, что Пугачёвой давно пора обновить свой стиль. По мнению Собчак, ни один стилист еще не смог удачно поработать с Примадонной, упомянув лишь одну удачную фотосессию для Vogue, где стилисты изменили ее прическу и стиль.

Несмотря на уважение к личности Пугачёвой, Собчак считает, что певица могла бы выглядеть лучше, если бы была готова к экспериментам. В настоящее время Алла Борисовна предпочитает повседневные образы. Недавно ее видели в Юрмале, где она гуляла с детьми в светлом спортивном наряде. Однако внимание публики было привлечено не к ее стилю, а к состоянию здоровья: в Сети появились кадры, на которых видно, что каждый шаг дается ей с трудом.