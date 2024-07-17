Анджелина Джоли была замечена в эконом-классе самолёта: звезда Голливуда теряет деньги

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Анджелина Джоли испытывает финансовые трудности

1:14
Шоу-бизнес

Судебные тяжбы между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжаются уже много лет, в результате чего Джоли потратила более 10 миллионов долларов на адвокатов и издержки.

Анджелина Джоли испытывает финансовые трудности
Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

В настоящее время ее состояние оценивается в 180 миллионов долларов, однако 164 миллиона из них временно недоступны из-за признания недействительной сделки по продаже доли Шато Мираваль Юрию Шефлеру. Оставшиеся средства вложены в недвижимость и акции, что делает текущий период особенно сложным для актрисы.

Недавно The Sun сообщило, что Джоли была замечена на рейсе эконом-класса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, что удивило многих, так как звезда обычно летает частными самолетами.

Очевидцы заметили, что Джоли летела на наиболее бюджетном месте и вела себя скромно на протяжении всего полета. В интернете появились комментарии, что актриса сама виновата в своих финансовых проблемах из-за судебных разбирательств с Питтом.

Кроме финансовых трудностей, Джоли также столкнулась с проблемами со здоровьем, включая лицевой паралич и экстремальную худобу, что вызывает беспокойство у ее близких.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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