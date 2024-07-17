Телеведущая Елена Летучая объяснила, почему прощает супружескую измену

Телеведущая Елена Летучая заявила, что смогла бы простить измену

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая передачи "Ревизорро" Елена Летучая призналась, что снисходительно смотрит на супружеские измены.

Фото: https://www.instagram.com/elenapegas by Инстаграм Елены Летучей is licensed under public doman

Лена Летучая объяснила, что сумела бы простить измену мужа. Она отметила, что измены бывают разные, а ревности к мужу она не испытывает.

"Цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветёт. Для себя", — выразила своё мнение звезда ТВ.

Ранее интернет-пользователи заподозрили мужа Елены Летучей в романе со звездой "Универа" Настасьей Самбурской.

Сама Настасья высмеяла это предположение. Она призвала её не путать с другой Настей, намекая, возможно, на модель Анастасию Решетову, против которой устроили травлю на фоне слухов о её романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.