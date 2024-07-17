Телеведущая Елена Летучая объяснила, почему прощает супружескую измену

Ведущая передачи "Ревизорро" Елена Летучая призналась, что снисходительно смотрит на супружеские измены.
Лена Летучая объяснила, что сумела бы простить измену мужа. Она отметила, что измены бывают разные, а ревности к мужу она не испытывает.
"Цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветёт. Для себя", — выразила своё мнение звезда ТВ.
Ранее интернет-пользователи заподозрили мужа Елены Летучей в романе со звездой "Универа" Настасьей Самбурской.
Сама Настасья высмеяла это предположение. Она призвала её не путать с другой Настей, намекая, возможно, на модель Анастасию Решетову, против которой устроили травлю на фоне слухов о её романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.