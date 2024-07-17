Актёры Иван Янковский и Диана Пожарская поделились романтическими фото с отдыха

Иван Янковский и Диана Пожарская показали фото с отдыха

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский поделился милым семейным контентом с подписчиками.

Фото: https://www.instagram.com/ivanfilippovich by Инстаграм Ивана Янковского is licensed under public doman

33-летний актёр Иван Янковский и его 32-летняя жена Диана Пожарская разместили в "Инстаграме"* романтические снимки с совместного отдыха.

На кадрах супруги любуются красивыми закатами, вплетают друг другу в волосы экзотические цветы и просто дурачатся.

Подписью к снимкам служат только смайлики в виде коктейлей, суши, ракушек и красных сердечек.

Диана Пожарская и Иван Янковский встретились на съёмках фильма "Чемпион мира" о шахматистах Анатолии Карпове и Викторе Корчном. В картине они примерили на себя роль супружеской пары, а в 2021 году поженились. В браке у них родился сын, которого назвали Олегом в честь деда.

Ранее актёр Рузиль Минекаев показал очаровательную жену.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской