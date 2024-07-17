Актёры Иван Янковский и Диана Пожарская поделились романтическими фото с отдыха

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский поделился милым семейным контентом с подписчиками.
33-летний актёр Иван Янковский и его 32-летняя жена Диана Пожарская разместили в "Инстаграме"* романтические снимки с совместного отдыха.
На кадрах супруги любуются красивыми закатами, вплетают друг другу в волосы экзотические цветы и просто дурачатся.
Подписью к снимкам служат только смайлики в виде коктейлей, суши, ракушек и красных сердечек.
Диана Пожарская и Иван Янковский встретились на съёмках фильма "Чемпион мира" о шахматистах Анатолии Карпове и Викторе Корчном. В картине они примерили на себя роль супружеской пары, а в 2021 году поженились. В браке у них родился сын, которого назвали Олегом в честь деда.
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