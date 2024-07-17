Леру Кудрявцеву обрадовала новость о том, что самокатчиков начали штрафовать

Лера Кудрявцева одобрила новость о штрафах для самокатчиков

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость по поводу введение штрафов для самокатчиков.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Лера Кудрявцева опубликовала сообщение о том, что уже практикуются штрафы для самокатчиков.

Рублём стали наказывать любителей прокатиться с ветерком на самокатах в случае, если они не останавливаются на пешеходных переходах и за другие нарушения.

Нерадивых самокатчиков находят с помощью камер наружного видеонаблюдения.

"Кто ещё этого очень ждал?" — задала вопрос Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Леру Кудрявцеву поразили китайские дошкольные образовательные учреждения.