Леру Кудрявцеву обрадовала новость о том, что самокатчиков начали штрафовать

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость по поводу введение штрафов для самокатчиков.
Лера Кудрявцева опубликовала сообщение о том, что уже практикуются штрафы для самокатчиков.
Рублём стали наказывать любителей прокатиться с ветерком на самокатах в случае, если они не останавливаются на пешеходных переходах и за другие нарушения.
Нерадивых самокатчиков находят с помощью камер наружного видеонаблюдения.
"Кто ещё этого очень ждал?" — задала вопрос Кудрявцева в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Леру Кудрявцеву поразили китайские дошкольные образовательные учреждения.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.