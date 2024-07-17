Мария Погребняк высказалась о проверках нянь на детекторе лжи

Мария Погребняк не верит детекторам лжи при проверке нянь

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему не доверяет няням даже после того, как они прошли проверку на детекторе лжи.

Фото: https://t.me/s/mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Погребняк рассказала, что среди её знакомых есть люди, которые подвергают нянь испытаниям у полиграфолога.

Беременная Мария сомневается, что таким образом можно найти по-настоящему эмпатичную няню.

"Да, можно установить степень её честности и ответственности, но как проверить будет ли она любить чужого малыша, будет ли между младенцем и женщиной эмоциональная связь?" — написала Погребняк в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Погребняк объяснила, почему не собирается рожать ребёнка за рубежом. Звезда призвала мамочек отказаться от идеи рожать в зарубежных клиниках.