Мария Погребняк высказалась о проверках нянь на детекторе лжи

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему не доверяет няням даже после того, как они прошли проверку на детекторе лжи.
Погребняк рассказала, что среди её знакомых есть люди, которые подвергают нянь испытаниям у полиграфолога.
Беременная Мария сомневается, что таким образом можно найти по-настоящему эмпатичную няню.
"Да, можно установить степень её честности и ответственности, но как проверить будет ли она любить чужого малыша, будет ли между младенцем и женщиной эмоциональная связь?" — написала Погребняк в своём Telegram-канале.
Ранее Мария Погребняк объяснила, почему не собирается рожать ребёнка за рубежом. Звезда призвала мамочек отказаться от идеи рожать в зарубежных клиниках.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.