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Валерия Гай Германика раскрыла правду про школьную жизнь: мама купила аттестаты за 9 и 11 классы

Валерия Гай Германика рассказала про своё обучение в школе

1:17
Шоу-бизнес

Известный российский режиссер Валерия Гай Германика в прошлом испытывала значительные трудности с обучением в школе.

Валерия Гай Германика рассказала про своё обучение в школе
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, CC BY 3.0

Сначала она посещала частный лицей с философским уклоном, где обучение сильно отличалось от общепринятого. В лицее не преподавали русский язык и математику до пятого класса, вместо этого уделяли внимание лепке, рисованию и письму восковыми мелками. Позже Валерия захотела перейти в обычную государственную школу, но не смогла адаптироваться к новому учебному процессу.

Она часто пропускала уроки, и мать узнала об этом только после того, как в милиции сообщили, что Валерия не ходит в школу. Мать решила, что Валерия будет учиться дома и сдавать экзамены экстерном, но и это не увенчалось успехом. В итоге, мать купила аттестаты за 9 и 11 классы, чтобы Валерия могла поступить в институт, считая, что ей нужно развиваться в творческом направлении, сообщает StarHit.

Несмотря на все трудности, Валерия не жалеет о своем прошлом, так как считает, что в детстве не могла принимать взвешенные решения. Сегодня Валерия Гай Германика успешно реализовала себя как режиссер и мать троих детей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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