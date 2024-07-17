Валерия Гай Германика раскрыла правду про школьную жизнь: мама купила аттестаты за 9 и 11 классы

Валерия Гай Германика рассказала про своё обучение в школе

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский режиссер Валерия Гай Германика в прошлом испытывала значительные трудности с обучением в школе.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, CC BY 3.0

Сначала она посещала частный лицей с философским уклоном, где обучение сильно отличалось от общепринятого. В лицее не преподавали русский язык и математику до пятого класса, вместо этого уделяли внимание лепке, рисованию и письму восковыми мелками. Позже Валерия захотела перейти в обычную государственную школу, но не смогла адаптироваться к новому учебному процессу.

Она часто пропускала уроки, и мать узнала об этом только после того, как в милиции сообщили, что Валерия не ходит в школу. Мать решила, что Валерия будет учиться дома и сдавать экзамены экстерном, но и это не увенчалось успехом. В итоге, мать купила аттестаты за 9 и 11 классы, чтобы Валерия могла поступить в институт, считая, что ей нужно развиваться в творческом направлении, сообщает StarHit.

Несмотря на все трудности, Валерия не жалеет о своем прошлом, так как считает, что в детстве не могла принимать взвешенные решения. Сегодня Валерия Гай Германика успешно реализовала себя как режиссер и мать троих детей.