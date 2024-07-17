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Елена Ваенга рассказала, что написала свой хит "Курю", застряв пятой точкой в детских качелях

Елена Ваенга рассказала, как за минуту написала свой хит "Курю"

0:54
Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга поведала, что свою песню "Снова стою одна" сочинила, мучаясь от боли в тесных детских качелях.

Елена Ваенга рассказала, как за минуту написала свой хит "Курю"
Фото: https://vk.com/vaengaofficial by ВК-аккаунт Елены Ваенги is licensed under public doman

Елена Ваенга рассказала, что однажды её больно задели слова её близкого друга, который предложил ей пойти посмеяться домой.

Артистка вспылила, быстро оделась и отправилась страдать на детскую площадку. Она примостилась на узких детских качелях, в которые еле-еле вместила свою пятую точку. Боль от зажатых в тиски ягодиц навеяла ей текст её будущего хита.

"Если бы ты знал, как мне жаль! Если бы ты знал, как болит! Если бы ты видел мою печаль в лицо, ты б узнал, что она говорит", — процитировала слова своей песни звезда.

Ранее певица Елена Ваенга показала необычную кровать 11-летнего сына-подростка Ивана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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