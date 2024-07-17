Алёна Жигалова принесла публичные извинения Киркорову через своего адвоката

Журналистка Алёна Жигалова вынуждена была принести публичные извинения перед Филиппом Киркоровым, который подал на неё судебный иск.
Киркоров в присутствии своего адвоката великодушно принял зачитанные юристом Алёны Жигаловой Андреем Алёшкиным извинения и согласился не продолжать судебные тяжбы с ведущей шоу "Алёна, блин!".
Короля российской эстрады оскорбили слова, произнесённые певицей Любовью Успенской с интервью Алёне Жигаловой. Королева русского шансона назвала народного артиста России "женоненавистником".
Киркоров в корне не согласен с таким определением, так как всю свою сценическую карьеру посвятил воспеванию женщин.
Равнее Станислав Садальский высказался о дочери Киркорова Алле-Виктории, которая потроллила отца за "розовую кофточку".
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.