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Алёна Жигалова принесла публичные извинения Киркорову через своего адвоката

Алёна Жигалова извинилась перед Киркоровым после судебного иска певца

0:54
Шоу-бизнес

Журналистка Алёна Жигалова вынуждена была принести публичные извинения перед Филиппом Киркоровым, который подал на неё судебный иск.

Алёна Жигалова извинилась перед Киркоровым после судебного иска певца
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Киркоров в присутствии своего адвоката великодушно принял зачитанные юристом Алёны Жигаловой Андреем Алёшкиным извинения и согласился не продолжать судебные тяжбы с ведущей шоу "Алёна, блин!".

Короля российской эстрады оскорбили слова, произнесённые певицей Любовью Успенской с интервью Алёне Жигаловой. Королева русского шансона назвала народного артиста России "женоненавистником".

Киркоров в корне не согласен с таким определением, так как всю свою сценическую карьеру посвятил воспеванию женщин.

Равнее Станислав Садальский высказался о дочери Киркорова Алле-Виктории, которая потроллила отца за "розовую кофточку".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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