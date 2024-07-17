Алёна Жигалова принесла публичные извинения Киркорову через своего адвоката

Алёна Жигалова извинилась перед Киркоровым после судебного иска певца

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Алёна Жигалова вынуждена была принести публичные извинения перед Филиппом Киркоровым, который подал на неё судебный иск.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Киркоров в присутствии своего адвоката великодушно принял зачитанные юристом Алёны Жигаловой Андреем Алёшкиным извинения и согласился не продолжать судебные тяжбы с ведущей шоу "Алёна, блин!".

Короля российской эстрады оскорбили слова, произнесённые певицей Любовью Успенской с интервью Алёне Жигаловой. Королева русского шансона назвала народного артиста России "женоненавистником".

Киркоров в корне не согласен с таким определением, так как всю свою сценическую карьеру посвятил воспеванию женщин.

Равнее Станислав Садальский высказался о дочери Киркорова Алле-Виктории, которая потроллила отца за "розовую кофточку".