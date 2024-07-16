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Кому из российских знаменитых женщин пришлось бороться с раком груди

Кто из российских звёзд боролся с раком груди

1:11
Шоу-бизнес

На фоне новости о смерти звезды "Зачарованных" американской актрисы Шеннен Доэрти названы имена российских знаменитых женщин, которые тоже столкнулись с раком груди.

Кто из российских звёзд боролся с раком груди
Фото: https://vk.com/ddontsova by ВК-аккаунт Дарьи Донцовой is licensed under public doman

Раком груди болела знаменитая певица Валентина Толкунова. Народную артистку РСФСР лечили в 1990 году химиотерапией. Как сообщает "Вечерняя Москва", она пережила операцию по удалению метастазов. Полностью победить болезнь не удалось, онкология генерализировалась в мозг, отчего артистка умерла в 2010 году.

Юмористка Клара Новикова тоже столкнулась с раком груди в молодые годы. В её случае всё закончилось благополучно. В трудной ситуации Новикову поддерживал супруг, лечащий врач.

Онкологию в 1997 году диагностировали у писательницы Дарьи Донцовой. Врачи вынесли ей вердикт, что ей осталось жить не больше трёх месяцев. Вопреки прогнозам, автор детективных романов победила болезнь, пройдя 18 курсов химиотерапии и операции.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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