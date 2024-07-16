Певица Вера Брежнева показала, как весело проводит время на Украине: "Дом"

Певица Вера Брежнева отдыхает на Украине: "Дом"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева опубликовала кадры с Украины, где она сейчас отдыхает.

Фото: https://www.instagram.com/ververa by Инстаграм Веры Брежневой is licensed under public doman

Вера Брежнева разместила в "Инстаграме"* серию фото и видео. Исполнительница хита "Я знаю пароль" показала бескрайние поля с подсолнухами, продукцию местного фастфуда и отведала блюда традиционной украинской кухни.

"Дом", — кратко подписала кадры звезда, которая родилась в Днепропетровской области.

Украинские подписчики остались в восторге от такого контента.

"Вы одна из самых умных блондинок на Земле, Вас надо беречь"; "Наташа Королёва, Ани Лорак, Лолита, Лариса Долина показали свою сущность, а вы молодец"; "Дома всегда лучше", — писали фолловеры под постом Брежневой.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева оказалась под ракетным обстрелом в Киеве.

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