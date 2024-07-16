Взбешённая Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту

Ксения Бородина поскандалила в турецком аэропорту

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина вышла из себя, когда ей сделали замечание в турецком аэропорту.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

В турецком аэропорту сняли на видео взбешённую Ксению Бородину. Телеведущая, по словам очевидцев, якобы пыталась на халяву пройти с состоятельными пассажирами из фаст-трека.

Когда звезду ТВ попросили выйти из очереди, она устроила скандал. Особенно возмутило Ксению то, что охранник руками её отодвинул.

"Вой стоял похлеще, чем на болотах… Трёхэтажным матом!" — рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская отчитала ведущих на церемонии вручения премии журнала Voice.