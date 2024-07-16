Взбешённая Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина вышла из себя, когда ей сделали замечание в турецком аэропорту.
В турецком аэропорту сняли на видео взбешённую Ксению Бородину. Телеведущая, по словам очевидцев, якобы пыталась на халяву пройти с состоятельными пассажирами из фаст-трека.
Когда звезду ТВ попросили выйти из очереди, она устроила скандал. Особенно возмутило Ксению то, что охранник руками её отодвинул.
"Вой стоял похлеще, чем на болотах… Трёхэтажным матом!" — рассказали очевидцы.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская отчитала ведущих на церемонии вручения премии журнала Voice.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.