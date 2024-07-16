Ида Галич объяснила, почему не хочет, чтобы её 4-летний сын становился блогером

Ида Галич заявила, что не хочет делать из сына блогера

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, почему не одобряет родителей, который делают из своих детей маленьких блогеров.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman

Ида Галич объяснила, что не желает, чтобы её 4-летний сын становился звездой Интернета. Она отметила, что детская психика уязвима и легко трансформируется.

"Мы, взрослые, сходим с ума, обратите внимание, как взрослые звёзды сходят с ума. Поэтому нет, медийности бы не хотела", — выразила своё мнение Ида Галич, интернет-аудитория в "Инстаграме"* которой насчитывает почти 7 миллионов человек.

Ранее Ида Галич назвала черту характера сына, которая её раздражает.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской