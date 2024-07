Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев показал очаровательного сына: "Как же малыш вырос"

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", поделился милым семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman