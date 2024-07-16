Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев показал очаровательного сына: "Как же малыш вырос"

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", поделился милым семейным контентом.
Рузиль Минекаев опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой держит своего годовалого сына Рэмиля. Отец и сын мило улыбаются на снимке.
Кадр прокомментировала супруга актёра Азиза Бекманова.
"Любимые", — написала жена Рузиля.
Подписчики были очарованы фотографией.
"Как же малыш вырос";
"Рузя такой милый на этой фотке, просто как котик";
"Как вы с женой похожи, прекрасной любви до гроба и после", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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