Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев показал очаровательного сына: "Как же малыш вырос"

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Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"

Шоу-бизнес

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", поделился милым семейным контентом.

Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman

Рузиль Минекаев опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой держит своего годовалого сына Рэмиля. Отец и сын мило улыбаются на снимке.

Кадр прокомментировала супруга актёра Азиза Бекманова.

"Любимые", — написала жена Рузиля.

Подписчики были очарованы фотографией. 

"Как же малыш вырос";

"Рузя такой милый на этой фотке, просто как котик";

"Как вы с женой похожи, прекрасной любви до гроба и после", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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