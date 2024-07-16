Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев показал очаровательного сына: "Как же малыш вырос"

Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", поделился милым семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman

Рузиль Минекаев опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой держит своего годовалого сына Рэмиля. Отец и сын мило улыбаются на снимке.

Кадр прокомментировала супруга актёра Азиза Бекманова.

"Любимые", — написала жена Рузиля.

Подписчики были очарованы фотографией.

"Как же малыш вырос"; "Рузя такой милый на этой фотке, просто как котик"; "Как вы с женой похожи, прекрасной любви до гроба и после", — писали фолловеры под постом артиста.

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