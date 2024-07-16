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Леонид Агутин обратился сам к себе в день своего рождения: "Лёня, не грусти"

Леонид Агутин подбодрил себя в день своего рождения

1:13
Шоу-бизнес

Отмечающий 56-й день рождения певец Леонид Агутин поговорил сам с собой по душам и проникновенно спел своего "Босоного мальчика".

Леонид Агутин подбодрил себя в день своего рождения
Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman

Леонид Агутин, которому исполнилось 56 лет, опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он играет на синтезаторе и поёт хит, который принёс ему славу и успех.

"Полдень, жаркий полдень, город и в порту причал. Босоногий мальчик тарантеллу танцевал", — душевно исполнил артист.

Певец подбодрил сам себя.

"Лёня, с Днём Рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается всё у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!" — поздравил сам себя музыкант.

К поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Елена Воробей, певица Зара.

Ранее сообщалось, что певцу Леониду Агутину вручили высокую награду.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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