Леонид Агутин обратился сам к себе в день своего рождения: "Лёня, не грусти"

Леонид Агутин подбодрил себя в день своего рождения

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отмечающий 56-й день рождения певец Леонид Агутин поговорил сам с собой по душам и проникновенно спел своего "Босоного мальчика".

Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman

Леонид Агутин, которому исполнилось 56 лет, опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он играет на синтезаторе и поёт хит, который принёс ему славу и успех.

"Полдень, жаркий полдень, город и в порту причал. Босоногий мальчик тарантеллу танцевал", — душевно исполнил артист.

Певец подбодрил сам себя.

"Лёня, с Днём Рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается всё у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!" — поздравил сам себя музыкант.

К поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Елена Воробей, певица Зара.

Ранее сообщалось, что певцу Леониду Агутину вручили высокую награду.

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