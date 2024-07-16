Григорий Лепс показал, как отметил свой день рождения в компании 18-летней невесты

Григорий Лепс рассказал, как отметил свой день рождения с юной невестой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс объяснил, как встретил свой 62-й день рождения в обществе очаровательной невесты Авроры Кибы.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Горигорий Лепс рассказал, что свой день рождения отметил выступлением.

"Встретил 62-й день рождения на сцене", — написал Лепс под кадрами с торжества в "Инстаграме"*.

18-летняя возлюбленная Лепса Аврора Киба сидела рядом со сценой за красиво сервированным банкетным столом.

Певец посвятил юной невесте песню, под которую Аврора станцевала.

"Ты так красива в свои 18 лет", — спел артист.

Ранее возлюбленная Григория Лепса похвасталась вокальными данными, исполнив песню собственного сочинения.

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