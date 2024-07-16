Названа общая стоимость жилья Аллы Пугачёвой и её мужа-иноагента

Стала известна стоимость жилья Аллы Пугачёвой

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва проводит июль в Юрмале, выбрав местный климат из-за его преимуществ для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, CC BY-SA 4.0

Планируется, что в конце лета Пугачёва посетит Москву для переписывания оставшейся в России недвижимости. В частности, её муж-иноагент пытается продать дом в деревне Грязь, но из-за нестандартного декора и расположения спрос на него низкий, и цена существенно снизилась. В Москве у Пугачёвой остались квартира в Филипповском переулке и несколько других объектов, включая земельный участок и гаражи. Кроме того, она передала квартиру на Тверской своей дочери Кристине Орбакайте, а муж-иноагент переписал квартиру на Лубянке на Пугачёву, которая затем передала её старшему внуку Никите Преснякову.

За границей семья Пугачёвой также владеет недвижимостью. В США у них были квартиры в Майами и Нью-Йорке, купленные для дочери и внука соответственно. В Израиле у юмориста есть дом в Герцлии. В Латвии пара приобрела апартаменты в Юрмале, где сейчас временно проживают. На Кипре они живут в элитном комплексе в Лимасоле, где получили кипрские паспорта, сообщает "Комсомольская Правда".

Общая стоимость недвижимости Пугачёвой и её мужа превышает четыре миллиарда рублей, что включает множество объектов в России и за рубежом.