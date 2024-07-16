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Бьянка Цензори вновь шокировала людей своим нарядом: пришла в кино в трусах

Бьянку Цензори заметили в экстравагантном наряде

0:55
Шоу-бизнес

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, вновь привлекла внимание публики своим экстравагантным нарядом.

Бьянку Цензори заметили в экстравагантном наряде
Фото: Page Six by BACKGRID, PDM

Как сообщает издание Page Six, пара была замечена в районе Сенчури Сити в Лос-Анджелесе, когда направлялась на просмотр фильма-ужасов "Тихое место: День первый". 29-летняя Цензори выбрала для выхода весьма необычный образ: она надела крошечное серебристое бикини, которое сочетала с обтягивающими полупрозрачными шортами. Образ был дополнен туфлями на прозрачном каблуке и бейсболкой с камуфляжным принтом. Ее короткие черные локоны были распущены, что также добавляло экстравагантности её внешнему виду.

Появление Цензори в таком наряде вновь вызвало бурю обсуждений и стало темой для обсуждений в СМИ и среди поклонников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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