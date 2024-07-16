Наталья Медведева назвала истинную причину ухода из Comedy Woman в 2014 году

Наталья Медведева рассказала об условиях труда в Comedy Woman

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталия Медведева покинула Comedy Woman в 2014 году, объясняя это занятостью другими проектами. Однако спустя 10 лет она раскрыла истинные причины ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Медведева рассказала о жестких условиях контракта с Comedy Club Production. Молодежь, по ее словам, подписывает такие контракты, не задумываясь о последствиях. Контракт предусматривал строгий контроль, включая утверждение фотографий продюсерами.

Со временем у Наталии возникало все больше вопросов к руководству. Ей намекали, что она "неуправляемая", так как занималась личным продвижением. Ее наказывали гонорарами и отказом в участии в гастролях. Медведева предложила оформлять авторские права на свои номера, но получила отказ.

В результате руководство решило попрощаться с ней. Наталия почувствовала облегчение, когда ей сообщили об увольнении. В этот день она должна была вести свадьбу друзей и описала свои ощущения как освобождение, будто у нее выросли крылья.