Актёр Артур Смольянинов*, который запомнился зрителям как отважный солдат с позывным "Лютый" из популярного фильма, в последнее время стал объектом негодования в России. Когда-то любимый актёр, он теперь воспринимается многими как предатель, который покинул свою страну и часто критикует россиян.
Смольянинов оставил в России жену и двоих детей, которых, по мнению критиков, он подставил и бросил на произвол судьбы.
Его бывшие коллеги также выражают недовольство его поведением. Алексей Чадов, например, на творческой встрече в Иркутске заявил, что всегда считал Смольянинова* "гнилым человеком" и вспоминал конфликт, который у них произошёл на съемочной площадке. Народная артистка РФ Раиса Рязанова назвала Смольянинова* "оборотнем" и выразила непонимание по поводу его враждебных высказываний в адрес страны, где живут его дети и мать.
Сейчас Смольянинов* перебивается случайными заработками в Европе и не сожалеет о своём решении покинуть Россию.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в список террористов и экстремистов.
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