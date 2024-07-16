Роман Костомаров признался что хочет "послать далеко и надолго" фигурное катание

Роман Костомаров сделал неожиданное заявление в социальных сетях

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился своими переживаниями в социальных сетях.

Фото: Telegram-канал Романа Костомарова is licensed under Public Domain

В своем обращении к поклонникам он признался, что иногда испытывает желание "все послать далеко и надолго". Эти слова сопровождали видео его выступления на льду в паре с супругой Оксаной Домниной, которое состоялось в рамках шоу Ильи Авербуха на федеральной территории Сириус.

Костомаров отметил, что, несмотря на невероятные трудности, он сумел вернуться к катанию. Его слова подчеркивают глубокие внутренние противоречия: с одной стороны, желание бросить все, с другой — радость от возможности снова выступать. Он выразил благодарность своим поклонникам за аплодисменты, которые вдохновляют его и дают силы продолжать. Фигурист поблагодарил всех за любовь и поддержку, отметив, что именно это помогает ему двигаться вперед, несмотря на все трудности.