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Александр Ревва флиртовал с Настей Ивлеевой: известный психолог раскрыла тайну звёзд

Психолог Степанова рассказала о флирте Александра Реввы с Настей Ивлеевой

1:21
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова создает психологические портреты российских звезд шоу-бизнеса, и на этот раз она изучила экс-резидента Comedy Club Александра Ревву.

Психолог Степанова рассказала о флирте Александра Реввы с Настей Ивлеевой
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Степанова утверждает, что между Реввой и Настей Ивлеевой было романтическое напряжение, отметив флирт в их взглядах. Пять лет назад Ревва участвовал в шоу AgentShow, где Ивлеева восхищалась его умением перевоплощаться, а он предсказал ей карьеру в кино, что сбылось: в 2022 году Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь" и в фильме "Мальвина".

Ревва сам активно снимается в кино, предпочитая комедийные роли, но Степанова считает, что за его юмором скрывается мрачная натура. Она проводит параллели с Беном Стиллером, утверждая, что комики часто становятся заложниками своего амплуа, что может приводить к депрессии. Тем не менее, Степанова признает талант 49-летнего Реввы, который, по ее словам, гениально перевоплощается в различные образы, такие как Артур Пирожков и бабушка легкого поведения.

Александр Ревва счастливо женат на Анжелике, с которой у них двое дочерей. Недавно пара отметила 20 лет совместной жизни, устроив шумную вечеринку в свадебных нарядах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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