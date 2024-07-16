Александр Ревва флиртовал с Настей Ивлеевой: известный психолог раскрыла тайну звёзд

Психолог Степанова рассказала о флирте Александра Реввы с Настей Ивлеевой

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова создает психологические портреты российских звезд шоу-бизнеса, и на этот раз она изучила экс-резидента Comedy Club Александра Ревву.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Степанова утверждает, что между Реввой и Настей Ивлеевой было романтическое напряжение, отметив флирт в их взглядах. Пять лет назад Ревва участвовал в шоу AgentShow, где Ивлеева восхищалась его умением перевоплощаться, а он предсказал ей карьеру в кино, что сбылось: в 2022 году Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь" и в фильме "Мальвина".

Ревва сам активно снимается в кино, предпочитая комедийные роли, но Степанова считает, что за его юмором скрывается мрачная натура. Она проводит параллели с Беном Стиллером, утверждая, что комики часто становятся заложниками своего амплуа, что может приводить к депрессии. Тем не менее, Степанова признает талант 49-летнего Реввы, который, по ее словам, гениально перевоплощается в различные образы, такие как Артур Пирожков и бабушка легкого поведения.

Александр Ревва счастливо женат на Анжелике, с которой у них двое дочерей. Недавно пара отметила 20 лет совместной жизни, устроив шумную вечеринку в свадебных нарядах.