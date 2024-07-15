Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой

Виктория Боня о самоуважении и независимости в отношениях

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня прокомментировала слова Оксаны Самойловой, заявившей, что она является жертвой, подчеркнув, что не позволит так с собой обращаться. Участница реалити-шоу "Выжить в Дубае" в эфире социальных сетей ответила на вопросы подписчиков, касающиеся выхода из токсичных отношений. Боня возмутилась формулировкой проблемы, заявив, что важно не оставаться в отношениях, где вас травят, ради сохранения "хорошей" репутации.

Фото: youtube.com by канал Omline, PDM

Она подчеркнула важность самоуважения и самоценности, напомнив девушкам о необходимости удалять из своей жизни людей, которые обращаются с ними неподобающим образом. Боня также рассказала о своём опыте участия в шоу, где она дистанцировалась от недоброжелателей, демонстрируя свою независимость и уважение к себе.

Во время прямого эфира Виктория вспомнила своё прибытие в Москву 25 лет назад, когда она стеснялась скромной одежды и ощущения своей ущербности. Этот опыт подтолкнул её к саморазвитию: она начала заботиться о внешнем виде, прошла курсы ораторского мастерства и стала увереннее в себе. Сейчас Боня считает этот период одной из самых значимых работ над собой, что помогло ей обрести уверенность и знание собственной ценности.