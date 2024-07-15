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Волочкова хочет сняться в клипе SHAMAN как патриот России

Анастасия Волочкова мечтает о сотрудничестве с SHAMAN

0:41
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова выразила желание поработать с музыкантом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, о чем она заявила на VK Fest. Волочкова отметила, что у них с певцом много общего, в частности, они оба патриоты России.

Анастасия Волочкова мечтает о сотрудничестве с SHAMAN
Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Несмотря на свои неплохие вокальные данные, она стесняется петь вместе с Дроновым на сцене. Однако балерина с радостью снялась бы в его клипе в качестве подтанцовки.

Волочкова скромно оценивает свои возможности и считает, что ей было бы неловко выступать с таким успешным исполнителем, но она готова предложить ему участие в клипе в качестве танцовщицы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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