Волочкова хочет сняться в клипе SHAMAN как патриот России

Балерина Анастасия Волочкова выразила желание поработать с музыкантом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, о чем она заявила на VK Fest. Волочкова отметила, что у них с певцом много общего, в частности, они оба патриоты России.
Несмотря на свои неплохие вокальные данные, она стесняется петь вместе с Дроновым на сцене. Однако балерина с радостью снялась бы в его клипе в качестве подтанцовки.
Волочкова скромно оценивает свои возможности и считает, что ей было бы неловко выступать с таким успешным исполнителем, но она готова предложить ему участие в клипе в качестве танцовщицы.
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