Юлия Власова призывает друзей уважать её приватность на фоне слухов о романе с Джонни Деппом

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, попросила своих друзей воздержаться от интервью о её личной жизни. Сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети.
Власова попросила друзей не давать журналистам никаких комментариев, касающихся её приватной жизни, выражая признательность за понимание и уважение. Джонни Деппа и Юлию Власову недавно заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне.
О их романе начали говорить еще в 2022 году, когда пару увидели на фотографии, опубликованной гитаристом Джеффом Беком после концерта в Чехии.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.