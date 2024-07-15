Юлия Власова призывает друзей уважать её приватность на фоне слухов о романе с Джонни Деппом

Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, попросила своих друзей воздержаться от интервью о её личной жизни. Сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

Власова попросила друзей не давать журналистам никаких комментариев, касающихся её приватной жизни, выражая признательность за понимание и уважение. Джонни Деппа и Юлию Власову недавно заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне.

О их романе начали говорить еще в 2022 году, когда пару увидели на фотографии, опубликованной гитаристом Джеффом Беком после концерта в Чехии.