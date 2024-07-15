Леру Кудрявцеву ужаснула мать, которая убила своего 9-летнего сына из-за долгов: "Ну сдай в детский дом"

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала ужасающую историю о том, как мать убила маленького сына, так как не могла расплатиться с долгами.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" рассказала, что жительница Перми планировала добровольной уйти из жизни из-за долгов, а перед этим убила своего 9-летнего сына, мотивируя это тем, что не хотела, чтобы он остался один.
"Из любой ситуации можно найти выход. Жаль, что не у всех есть голова на плечах… Ну как можно убить собственного ребенка? Ну сдай в детский дом, тварь, ну что в головах у этих людей", — эмоционально отреагировала на новость Кудрявцева в личном Telegram-канале.
Звезда ТВ задалась вопросом, что с нашим миром не так.
"Из-за долгов! Ну разве это не пипец", — не в силах успокоиться продолжает выражать свои эмоции Лера.
Ранее Леру Кудрявцеву поразили детские сады в Китае.
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