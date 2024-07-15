Боится рассекретить жениха: внучка Никиты Михалкова опубликовала фото со свадьбы, обрезав лица

21-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья вышла замуж

Внучка режиссёра Никиты Михалкова Наталья Степаненко в личном блоге поделилась фотографиями со свадьбы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нитальи Степаненко в Инстаграм, PDM

На снимках девушка запечатлена в свадебном платье, свой образ она дополнила фатой. При этом Наталья обрезала на фото лица, чтобы не раскрывать личность жениха. Предполагается, что на одном кадре она стоит рядом с супругом, а на другом — с отцом, Артёмом Михалковым.

Как пишет StarHit, молодожёны уже улетели в Бодрум, где наслаждаются медовым месяцем.

Наталья — старшая дочь режиссёра Артёма Михалкова от первой супруги. Девушка ведёт непубличный образ жизни. У неё есть брат Александр и сестра Вера, которые родились во втором браке отца.

У режиссёра Никиты Михалкова четверо детей, 11 внуков и один правнук.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов увёз в Баку пятилетнюю дочь.