Актёр Сергей Безруков показал, как весело проводит время с дочкой Машей на отдыхе

Актёр Сергей Безруков поделился милым семейным контентом. Звезда "Бригады" отправился на рыбалку с восьмилетней дочкой Машей.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с наследницей Марией, которой недавно исполнилось 8 лет. Актёр научил дочку рыбачить. На фото артист показал свой улов.
"У Маши первый урок рыбалки! Урок сдан на отлично. Первый улов", — написал под снимком народный артист России.
Сергей Безруков с женой Анной Матисон воспитывают троих детей: Марию (2016 года рождения), Степана (2018 года рождения) и Ивана (2021 года рождения).
Ранее Сергей Безруков похвастался красавицей-женой в День семьи, любви и верности.
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