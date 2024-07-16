Актёр Сергей Безруков показал, как весело проводит время с дочкой Машей на отдыхе

Сергей Безруков показал, как порыбачил с дочкой Машей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков поделился милым семейным контентом. Звезда "Бригады" отправился на рыбалку с восьмилетней дочкой Машей.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с наследницей Марией, которой недавно исполнилось 8 лет. Актёр научил дочку рыбачить. На фото артист показал свой улов.

"У Маши первый урок рыбалки! Урок сдан на отлично. Первый улов", — написал под снимком народный артист России.

Сергей Безруков с женой Анной Матисон воспитывают троих детей: Марию (2016 года рождения), Степана (2018 года рождения) и Ивана (2021 года рождения).

Ранее Сергей Безруков похвастался красавицей-женой в День семьи, любви и верности.

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