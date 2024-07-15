Продюсер Эмин Агаларов забрал и увёз в Баку пятилетнюю дочь

Певец Эмин Агаларов забрал пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и продюсер Эмин Агаларов в личном блоге показал редкие фотографии с пятилетней дочерью Афиной, которую забрал с собой в Баку.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эмина Агаларова в Инстаграм, PDM

Артист редко рассказывает и показывает своих детей, но решил сделать исключение и продемонстрировал, как подросла его наследница от модели Алёны Гавриловой. Он сфотографировался с дочерью, пока та рисовала.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пережили непростые времена в отношениях — четыре года назад они расстались, но позднее сошлись вновь. Известно, что весной 2023 года супруги сыграли вторую свадьбу, которая прошла в строжайшей секретности. Гостей мероприятия попросили не снимать ничего на телефоны.

Также у Эмина Агаларова есть трое детей от первого брака с Лейлой Алиевой.

Ранее Кейт Миддлтон показала фото детей, болеющих за сборную Англии на Евро-2024.