Кейт Миддлтон показала, как её дети переживали проигрыш Англии на Евро-2024

Кейт Миддлтон показала, как Шарлотта и Луи следили за фиаско Англии на Евро-2024

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась редкой фотографией, на которой запечатлены её дети — Шарлотта и Луи — в именных футболках сборной Англии. Они смотрели финальный матч Евро-2024 дома по телевизору.

Фото: instagram.com by официальный аккаунт Кенсингтонского дворца в Инстаграм, PDM

Снимок опубликован в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца и подписан Кейт и Уильямом. Однако сын короля Карла III не мог запечатлеть младших детей дома, так как переживал за сборную Англии вместе со старшим сыном Джорджем на стадионе в Германии.

"Командная работа, смелость и целеустремлённость, "Трёх львов" были вдохновением для всех нас. Поздравляем Испанию", — написано в публикации.

В результате чемпионом Европы в этом году стала сборная Испании, которая одержала победу со счётом 2:1.

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