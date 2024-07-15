Музыкальный продюсер раскрыл способ, как певица Ёлка может вернуть былую популярность

Продюсер Бабичев уверен, что Ёлка вернёт популярность при записи нового хита

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.RU отметил, что певица Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) сможет вернуть былую популярность, записав новый хит.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

По его словам, такая схема работает для любого артиста — для возвращения популярности необходимо записать хит.

"Так что вернуть былую славу певица Ёлка сможет, если запишет хотя бы что-то приближенное к тому, что выпускала ранее. Её песни "Прованс", "На большом воздушном шаре" звучали после выхода повсюду", — пояснил продюсер.

Специалист уверен, что у певицы достаточно потенциала для того, чтобы записать композицию, которую полюбят люди. Он не советует пытаться вернуть любовь народа при помощи скандальных историй или участия в ток-шоу.

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