"Меня муж из дома выгонит": Собчак перевоплотилась в принцессу Диану

Журналистка Ксения Собчак перевоплотилась в принцессу Диану, а полученный результат показала на своём YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
Стилист и бывший сотрудник Ксении Собчак Игорь Андреев предложил телеведущей примерить образ принцессы Дианы. Ей сделали соответствующую укладку и подобрали наряд, похожий на "платье мести". Однако светской львице получившийся результат не понравился.
"Мне вообще не нравится, как ты меня сегодня сделал. Без обид. Я тебя очень люблю. Я видела фотографии. Я понимаю, что они бомбические. Но я понимаю, что с такой причёской я никуда бы не вышла", — объяснила Собчак.
Она отметила, что выглядит на 40 с лишним лет и похожа на свою мать — Людмилу Нарусову. По её словам, супруг не пустит её на порог в таком виде.
Помимо этого, Собчак призналась, что не испытывает симпатии к принцессе Диане.
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