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"Меня муж из дома выгонит": Собчак перевоплотилась в принцессу Диану

Ксения Собчак осталась недовольна перевоплощением в принцессу Диану

1:05
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак перевоплотилась в принцессу Диану, а полученный результат показала на своём YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Ксения Собчак осталась недовольна перевоплощением в принцессу Диану
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Стилист и бывший сотрудник Ксении Собчак Игорь Андреев предложил телеведущей примерить образ принцессы Дианы. Ей сделали соответствующую укладку и подобрали наряд, похожий на "платье мести". Однако светской львице получившийся результат не понравился.

"Мне вообще не нравится, как ты меня сегодня сделал. Без обид. Я тебя очень люблю. Я видела фотографии. Я понимаю, что они бомбические. Но я понимаю, что с такой причёской я никуда бы не вышла", — объяснила Собчак.

Она отметила, что выглядит на 40 с лишним лет и похожа на свою мать — Людмилу Нарусову. По её словам, супруг не пустит её на порог в таком виде.

Помимо этого, Собчак призналась, что не испытывает симпатии к принцессе Диане.

Ранее Ксению Бородину сравнили с турецкой актрисой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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