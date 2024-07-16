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Певица Сати Казанова объяснила, почему она ушла из группы "Фабрика": платье было не по мне

Сати Казанова вспомнила о своём уходе из группы "Фабрика"

0:52
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова рассказала, что заставило её уйти из группы "Фабрика".

Сати Казанова вспомнила о своём уходе из группы "Фабрика"
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Исполнительница хита "Семь восьмых" вспомнила о том периоде, когда она пела в составе группы "Фабрика".

"Когда я уходила из "Фабрики", здесь была не только вера, а я просто чувствовала, что я просто больше не могу. Я задыхаюсь. Надо было это даже год или два назад совершить. Как платье, которое не по мне. Это платье замечательно на той, на той, на той девочке, но не на мне", — объяснила звезда в "Инстаграме"*.

Ранее 41-летняя певица Сати Казанова объяснила, как ей удалось забеременеть. Певица заверила, что смогла зачать ребёнка естественным путём.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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