Певица Сати Казанова объяснила, почему она ушла из группы "Фабрика": платье было не по мне

Сати Казанова вспомнила о своём уходе из группы "Фабрика"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова рассказала, что заставило её уйти из группы "Фабрика".

Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Исполнительница хита "Семь восьмых" вспомнила о том периоде, когда она пела в составе группы "Фабрика".

"Когда я уходила из "Фабрики", здесь была не только вера, а я просто чувствовала, что я просто больше не могу. Я задыхаюсь. Надо было это даже год или два назад совершить. Как платье, которое не по мне. Это платье замечательно на той, на той, на той девочке, но не на мне", — объяснила звезда в "Инстаграме"*.

Ранее 41-летняя певица Сати Казанова объяснила, как ей удалось забеременеть. Певица заверила, что смогла зачать ребёнка естественным путём.

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