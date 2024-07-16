Певица Сати Казанова объяснила, почему она ушла из группы "Фабрика": платье было не по мне

Певица Сати Казанова рассказала, что заставило её уйти из группы "Фабрика".
Исполнительница хита "Семь восьмых" вспомнила о том периоде, когда она пела в составе группы "Фабрика".
"Когда я уходила из "Фабрики", здесь была не только вера, а я просто чувствовала, что я просто больше не могу. Я задыхаюсь. Надо было это даже год или два назад совершить. Как платье, которое не по мне. Это платье замечательно на той, на той, на той девочке, но не на мне", — объяснила звезда в "Инстаграме"*.
Ранее 41-летняя певица Сати Казанова объяснила, как ей удалось забеременеть. Певица заверила, что смогла зачать ребёнка естественным путём.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.