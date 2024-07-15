Ксению Бородину сравнили с турецкой актрисой: "Не знаю, кто решил, что мы похожи"

Ксении Бородиной польстило сравнение с актрисой из турецких сериалов Ханде Эрчел

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге призналась, что ей приятно сравнение с турецкой актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Блогерша опубликовала на своей странице скриншот коллажа из фанатского паблика, на котором размещены её фотография и снимок с артисткой из Турции.

"Не знаю, кто решил, что мы похожи, но приятное сравнение, Ханде просто красавица", — отметила Бородина.

Поклонники экс-ведущей "Дома-2" во мнениях разошлись: кто-то согласился с наличием сходства, а кто-то категорично отметил, что ничего общего у знаменитостей нет.

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