Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины
Повар озвучила рецепт проквашенных огурцов
Аналитики прогнозируют рост доходов игровой индустрии
Дальность поражения ФАБ-3000 вырастет в два раза
Продюсер Бабичев уверен, что Ёлка вернёт популярность при записи нового хита
Турция страдает от антироссийских санкций
Юрий Гальцев показал мистическое фото с отдыха в лесу
Ксения Собчак осталась недовольна перевоплощением в принцессу Диану
Астрономы предположили существование первого известного океанического мира
Ксению Бородину сравнили с турецкой актрисой: "Не знаю, кто решил, что мы похожи"

Ксении Бородиной польстило сравнение с актрисой из турецких сериалов Ханде Эрчел

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге призналась, что ей приятно сравнение с турецкой актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь".

Ксении Бородиной польстило сравнение с актрисой из турецких сериалов Ханде Эрчел
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Блогерша опубликовала на своей странице скриншот коллажа из фанатского паблика, на котором размещены её фотография и снимок с артисткой из Турции.

"Не знаю, кто решил, что мы похожи, но приятное сравнение, Ханде просто красавица", — отметила Бородина.

Поклонники экс-ведущей "Дома-2" во мнениях разошлись: кто-то согласился с наличием сходства, а кто-то категорично отметил, что ничего общего у знаменитостей нет.

Ранее стало известно, что бывшего мужа Нюша не пустили в самолёт до Испании.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Последние материалы
Бывшего мужа Нюши не пустили на самолёт до Мадрида
Драма "Покажи мне Луну" не оправдала ожиданий, заработав всего 10 млн долларов
Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения
Победа в Кубке Америки-2024 принесла Лионелю Месси 45-й титул в карьере
Назван топ самых дорогих курортов России
Индия рассчитывает значительно увеличить экспорт в Россию
Франция ожидает рост госдолга до €3,6 трлн к 2027 году
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку тыквой
Политолог Дудчак: покушение на Трампа шикарно скажется на выборах в США
Полезный гид по выбору фруктовых деревьев для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников