Ксению Бородину сравнили с турецкой актрисой: "Не знаю, кто решил, что мы похожи"

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге призналась, что ей приятно сравнение с турецкой актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь".
Блогерша опубликовала на своей странице скриншот коллажа из фанатского паблика, на котором размещены её фотография и снимок с артисткой из Турции.
"Не знаю, кто решил, что мы похожи, но приятное сравнение, Ханде просто красавица", — отметила Бородина.
Поклонники экс-ведущей "Дома-2" во мнениях разошлись: кто-то согласился с наличием сходства, а кто-то категорично отметил, что ничего общего у знаменитостей нет.
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