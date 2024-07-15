Бывшего мужа Нюши не пустили в Испанию

Бывшего мужа Нюши не пустили на самолёт до Мадрида

Бизнесмен Игорь Сивов в личном блоге рассказал, что его не допустили на борт самолёта до Мадрида.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Игоря Сивова в Инстаграм, PDM

Экс-супруг певицы Нюши хотел вылететь из Дубая в Мадрид вместе с сыном. Однако из-за отсутствия мульти визы ему отказали в возможности отправиться в Испанию.

"Мы пришли на стойку регистрации, нас зарегистрировал прекрасный человек, апргрейдил все наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолёт, где нам говорят: "У сына всё хорошо, а у вас виза не мульти", — поделился Сивов.

Бизнесмен признался, что уже попадал в подобную ситуацию, так как однажды не смог попасть в самолёт в связи с кражей паспорта.

Ранее стало известно, что певица Бьянка намерена судиться с музыкальным лейблом.