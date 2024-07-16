Мария Кожевникова высказалась о домашнем насилии: "Бьёт — значит не любит"

Кожевникова встала на защиту женщин, страдающих от домашнего насилия

Звезда "Универа" Мария Кожевникова рассказала женщинам, как можно спастись от домашнего насилия.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова обратилась в "Инстаграме"* к представительницам слабого пола. Её пост сопровождался призывом: "Бьёт — значит не любит. Не молчи!".

"Я хочу, чтобы каждая из вас знала: если вас бьют, это не любовь!" — написала Мария в своём микроблоге.

Актриса рассказала о московском Кризисном центре помощи женщинам и детям, где оказывают юридическую, психологическую и социальную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

"Вы не одни, и есть люди, готовые поддержать вас и помочь выбраться из этого кошмара", — сказала звезда "Универа".

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой мужем в Казахстане Салтанат Нукеновой.

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